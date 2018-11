Paraguay, non basta Santander: 1-1 col Sudafrica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non basta al Paraguay una rete, la prima con la maglia dell'Albirroja, di Federico Santander per battere il Sudafrica nell'amichevole disputata nel tardo pomeriggio. L'attaccante del Bologna aveva portato in vantaggio la sua Nazionale al 32', ma al 93' è arrivato il pareggio di Tau. Santander ha giocato solo nei primi 45', poi è stato sostituito da Sanabria.