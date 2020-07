Paraguay, troppi casi di Covid in tre squadre: il campionato di calcio viene bloccato

Il riavvio del campionato di calcio in Paraguay è stato bloccato dopo che tre squadre hanno avuto diversi casi di coronavirus. La Federazione calcistica paraguaiana - sottolinea SportMediaset - ha reso noto che i club Guarani, 12 de Octubre e San Lorenzo non possono giocare e allenarsi fino a quando non faranno ulteriori esami. Non è stato reso noto quanti giocatori o membri degli staff sono stati infettati. Il campionato era programmato per riprendere oggi, dopo una sospensione di quattro mesi causata dalla pandemia.