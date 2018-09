Parigini a segno con l'Under 21: "Non abbiamo mai mollato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A segno nel 3-1 rifilato dall'Italia Under 21 ai pari età dell'Albania, Vittorio Parigini commenta a La Nuova Sardegna il risultato: "Non abbiamo mai mollato. Ma guardo avanti, lavorerò tutti i giorni per farmi trovare pronto dal mister. Il finale? Certo, abbiamo rischiato di pareggiare. Il campionato? Adesso, non pensiamo al club ma alla nazionale. C'erano tanti tifosi, li ringraziamo. Ripeto, festeggio il mio gol e poi penso al campionato".