Parisi: “Leno-Napoli trattativa aperta, Dembélé gradito agli azzurri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Parisi, agente e operatore di mercato, ha parlato degli affari legati al Napoli con Bernd Leno e Mousa Dembélé. “Per Leno la trattativa è aperta, si continua a trattare. Si fanno passi in avanti, ma la situazione si chiuderà solo se dovesse essere favorevole per tutte le parti in causa. Per Dembélé la situazione è abbastanza chiara, è gradito al Napoli. Lui pensa di restare al Tottenham fino alla scadenza del contratto, oppure pensa se provare esperienze oltreoceano”, ha detto l'intermediario dagli studi di Sportitalia.