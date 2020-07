Parla la vedova di Gigi Simoni: "Ci piacerebbe organizzare un premio in sua memoria"

A 40 giorni dalla scomparsa di Luigi Simoni prende la parola per la prima volta la vedova del tecnico, Monica, in esclusiva ai microfoni del Tg3 Toscana: "Gigi ha avuto un'ischemia cerebrale nella notte fra il 20 e il 21 giugno del 2019 e i medici dissero che non sarebbe arrivato al giorno dopo. In realtà lui è riuscito a combattere per undici mesi. Poi alla fine si è dovuto arrendere perché è subentrata un'emorragia a livello intestinale che niente aveva a che fare con la patologia ed è stata quella a risultare fatale. Ronaldo ha mandato un messaggio bellissimo, ma anche Simeone, Zanetti, Bergomi, Colonnese, Ze Elias e tanti altri. Vorremmo organizzare ciò che per la situazione attuale non siamo riusciti ancora a fare: una manifestazione per ricordarlo. Abbiamo avuto richieste di tutti i tipi da tutta Italia. Mi piacerebbe organizzare un premio in sua memoria, se farà piacere a tutti lo valuteremo. Non vogliamo che sia una cosa per apparire noi, ma deve far piacere a tutti".