La settimana post-Bergamo inizia con una bella notizia per D'Aversa e per tutti i tifosi gialloblù: sia Andreas Cornelius che Roberto Inglese si stanno allenando in gruppo, almeno nella prima parte dell'allenamento in corso a Collecchio. La seduta è iniziata con un torello a tutto campo, poi partitella 10 vs 10: il biondo attaccante gioca al fianco di Sprocati e Kulusevski, mentre dall'altra parte del campo Inglese è affiancato da Kucka e Siligardi, con Scozzarella che agiva in cabina di regia, a centrocampo. Solo seduta a parte per Gervinho invece, che è solo transitato sotto la tribuna, e non ha raggiunto i compagni, visto che il suo infortunio non è ancora del tutto superato.