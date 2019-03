© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi tecnici e tattici. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Fabio Ceravolo e Matteo Scozzarella hanno svolto una parte del lavoro con il gruppo. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Domani, giovedì 7 marzo, i crociati torneranno in campo per una seduta pomeridiana a porte chiuse.