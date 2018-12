© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I calciatori scesi in campo ieri contro la Sampdoria hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto agli ordini di Mister D’Aversa un lavoro di riscaldamento seguito da una partita a tutto campo. Pierluigi Frattali ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato per Federico Dimarco e Gervinho. Terapie, infine, per Francisco Sierralta.