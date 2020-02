vedi letture

Parma, altra giornata di lavoro differenziato per Darmian e altri sei

Altra giornata di lavoro per il Parma, dopo che ieri i crociati erano tornati in campo a Collecchio per iniziare la preparazione al match di domenica contro la SPAL. Poche novità dall'infermeria, dove Matteo Darmian ha proseguito con il lavoro differenziato. Lavoro differenziato e terapie anche per Adorante, Barillà, Inglese, Kucka, Scozzarella e Sepe. Solo terapie invece per Laurini.