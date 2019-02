Fonte: ParmaLive.com

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Parma, dopo l'ultima giornata di allenamenti svoltasi in quel di Collecchio. In particolare, il bollettino medico del club riferisce come il centrocampista sloveno Leo Stulac abbia sofferto di una distorsione alla caviglia destra. Per l'ex Koper e Venezia, dunque, solo allenamento personalizzato e terapie. Problemi anche per Alessandro Bastoni, che si è sottoposto a cure fisioterapiche a causa di un risentimento al ginocchio sinistro. Inoltre, hanno svolto ancora allenamento personalizzato Federico Dimarco, Matteo Scozzarella e Francisco Sierralta.