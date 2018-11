Parma, Barillà a riposo. Terapie per Dimarco e Sierralta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Questa mattina i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, torelli seguiti da lavori sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da una partita su porzione ridotta del campo. Luca Rigoni ha lavorato con il gruppo. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno svolto un allenamento personalizzato. Antonino Barillà è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali. Domani, giovedì 15 novembre, per i crociati è in programma una seduta pomeridiana che avrà inizio alle 15.00.