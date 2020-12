Parma-Benevento, i convocati di Liverani: torna Gagliolo, ben sette gli indisponibili ducali

vedi letture

Sono stati diramati in questi minuti i 25 convocati di mister Liverani per la sfida di domani tra Parma e Benevento. Buone notizie per Riccardo Gagliolo, recuperato in extremis dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara con il Genoa e presumibilmente in panchina. Dentro anche alcuni giovani della Primavera, in particolare nel pacchetto difensivo: convocati infatti Balogh, Bane e il romeno Radu. Lunga comunque la lista degli indisponibili: mancheranno Adorante, Cyprien, Laurini, Mihaila, Pezzella, Sohm e il fuori-lista Sprocati.

Di seguito, la lista completa dei calciatori ducali a disposizione nel 10° turno di Serie A:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Balogh, Bane, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Radu, Ricci, Valenti.

Centrocampisti: Brugman, Dezi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh.