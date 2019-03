Fonte: www.tuttoserieD.com

© foto di Andrea Cantini

Si è messo in mostra in questa stagione con la maglia della Sangiustese e in molti lo hanno notato. L'attaccante classe 1998, Walid Cheddira, è stato bloccato dal Parma che presto definirà l'operazione. 9 gol quest'anno in 31 presenze, 9 gol anche lo scorso anno in 34 giornate. Un passato nel Loreto, Cheddira è pronto per il grande salto.

