Parma, Bruno Alves e Gagliolo di nuovo in gruppo

Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una buona notizia in arrivo dall'infermeria ducale. Il club gialloblù, nel consueto report pomeridiano, ha reso noto che Bruno Alves, fermatosi ieri per una botta rimediata contro il Genoa, è tornato a lavorare in gruppo, insieme a Riccardo Gagliolo e Matteo Scozzarella. Allenamento differenziato e terapie per Gervinho, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Alessandro Deiola, Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie, infine, per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.