Parma-Carpi 2-0 nella prima amichevole estiva dei ducali: a segno Grassi e Inglese

Succede tutto nel primo tempo di Parma-Carpi, prima amichevole della nuova stagione per la squadra di Liverani. Nonostante un buon avvio della formazione ospite, il Parma ben presto ha fatto avvertire le due categorie di differenza. Poco prima della mezz'ora c'è stato il vantaggio firmato da Grassi, tra i migliori in questa prima frazione di gioco, che ha anticipato il raddoppio di Inglese, arrivato poco dopo su assist di Adorante. Molto positive anche le prestazioni di Inglese e Siligardi, quest'ultimo molto ispirato. Il Carpi comunque non è rimasto a guardare, in particolare i biancorossi si sono fatti notare grazie a qualche guizzo interessante di Biasci e Carletti. Nella ripresa va vicino al gol il giovane ghanese Ankrah, schierato da Liverani tra le linee, con l'ex tecnico del Lecce che passa dunque al 4-3-1-2 nella ripresa dopo aver iniziato con il 4-3-3. Finisce 2-0: buona la prima per i crociati, che iniziano il loro cammino verso la nuova stagione con una vittoria meritata, pur se contro un avversario che milita in Serie C.