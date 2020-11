Parma, componenti del gruppo squadra negativi al tampone. Cornelius parzialmente in gruppo

vedi letture

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di attivazione seguiti da esercizi sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Nella giornata di oggi, i calciatori e gli staff a seguito della Prima Squadra sono stati sottoposti, a controllo per la ricerca del COVID-19, a tamponi antigenici rapidi (quantitativi e ad immunofluorescenza) recentemente validati anche dalla Lega Calcio. Tutti i componenti sono risultati negativi.

Hans Nicolussi Caviglia è rientrato dagli impegni con la Nazionale e ha lavorato con i compagni. Maxime Busi e Andreas Cornelius hanno lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Valentin Mihaila.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse