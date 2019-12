© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa - riporta il sito ufficiale del club - i crociati scesi in campo ieri contro il Milan hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e lavoro aerobico. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Alberto Grassi è stato sottoposto a terapie a causa di un affaticamento muscolare al retto femorale destro. Terapie anche per Gervinho, a causa di una contusione alla coscia destra, e per Yann Karamoh. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese. Domani, martedì 3 dicembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.