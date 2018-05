Parma, D'Aversa: "Bravi i ragazzi a portare a casa una gara non semplice"

Risultato finale: Parma-Ternana 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato cosi nel post partita a Sky Sport: "C'è stata una battuta d'arresto, oggi sono stati bravi i ragazzi a portare a casa una partita non semplice. Sintetico di Vercelli diverso da quello di Cesena? Non voglio creare alibi ai miei giocatori, poi però c'è una squadra abituata a giocare su quel sintetico. Se si va ad analizzare le partite, mi vengono in mente giocatori tecnici come Coronado che è inciampato diverse volte non perchè è in giornata no ma perchè il campo non è in condizioni ottimali. Poi è chiaro che non si è perso per il sintetico, ma perchè non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni".