Parma, D'Aversa: "Credo sia la strada giusta per la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il match con la Juventus, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così ai microfoni di DAZN, come si legge su ParmaLive.com: "Il dispiacere c'è sempre, ma devo essere contento della prestazione, hanno dato tutto. La Juventus è una delle squadre più forti d'Europa, per cui c'è da essere orgogliosi".

Cambierebbe qualcosa, potendo rigiocarla?

"No, cambierei solo il risultato. Dobbiamo essere bravi a raggiungere una condizione fisica ottimale. Su Gervinho mi sono anche preso un rischio nello schierarlo dall'inizio, perché è qui da poco. E' stato un azzardo, ma ha fatto bene: la squadra senza di lui si è spenta, ma l'importante è che non si sia fatto male".

Avreste meritato qualche punto in più:

"Grazie, ma proprio per questo c'è più rammarico. Contro l'Udinese meritavamo i tre punti, stasera con più determinazione avremmo potuto fare risultato. Credo sia la strada giusta per raggiungere l'obiettivo".

Gervinho ha giocato anche a sinistra:

"Lui per caratteristiche preferisce giocare a sinistra, ma ci sono delle problematiche a destra dove abbiamo degli infortuni. Tra lui e Di Gaudio chi possa far meglio a destra è Gervinho, poi li ho cambiati spesso di posizione per non dare punti di riferimento. Oltre alla velocità, Gervinho ha anche molta qualità".