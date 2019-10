Fonte: ParmaLive.com

Una dedica speciale dopo la grandissima vittoria sul Genoa. Il tecnico crociato Roberto D'Aversa, attraverso i social ufficiali crociati, si è espresso così in merito allo schiacciante successo per 5-1 ottenuto nella giornata di ieri contro i liguri: “Volevo dedicare questi tre punti a Germano Chierici, persona a cui sono legato con sincero affetto, invitandolo a non mollare: ti sono vicino".