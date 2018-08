Parma, D'Aversa: "Pagati 5' e l'episodio del rigore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha così analizzato il debutto in campionato contro l'Udinese, come riferisce Parmalive.com: "Ci tenevamo a far bene al ritorno in A, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Per un'ora abbiamo giocato un ottimo calcio, poi abbiamo pagato quei 5' e l'episodio del rigore. In A vieni castigato al primo errore, la palla dev'essere gestita in modo migliore. C'è amarezza per non aver portato a casa i tre punti, ma anche soddisfazione per la prestazione e per l'impegno messo in campo dai ragazzi. E' stata una bella serata, di spettacolo, per tutti quanti: l'unico rammarico è relativo al risultato finale".

I due esterni offensivi hanno giocato una splendida partita: merito anche del lavoro di Inglese?

"Sicuramente Roberto è un giocatore forte: la maggior parte del gioco di una squadra passa per le caratteristiche del centravanti. Noi partiamo dalla base del finale dello scorso campionato, quando abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico. Stasera ci tenevo a vedere la volontà di portare a casa il risultato, contro una squadra importante sia sotto l'aspetto fisico che tecnico. Non abbiamo sfigurato al cospetto di una realtà della Serie A: questo ci deve fare ben sperare per il futuro".

Inglese l'hai sostituito perché non stava bene?

"Mi ha chiesto il cambio. Ho valutato anche se schierarlo o meno dall'inizio, perché nel pre-campionato non era stato molto utilizzato dalla sua ex squadra. In questo momento dobbiamo essere bravi nella gestione di alcuni giocatori, ma allo stesso tempo dobbiamo tentare di fare risultato. Non è semplice, però siamo qui per lavorare".

Questa è la Serie A, non bisogna mai prendersi pause.

"Chiaramente voglio rivedere la partita, però credo che stasera abbiamo pagato l'episodio del VAR: fino a quel momento avevamo in mano la partita. Abbiamo pagato quella situazione a livello psicologico. In A la qualità è altissima, c'è tanta differenza con la B, perciò bisogna trovare continuità, soprattutto quando si ha la fortuna e la bravura di passare in vantaggio. In ogni caso non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, dobbiamo abituarci al VAR".

A proposito di VAR, bisogna stare attenti a certi interventi.

"Sì, sicuramente. Però è chiaro che a volte ci si trova in posizione scomposta perché si duella con l'avversario. Lavoreremo anche su questo".