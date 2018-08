Parma, D'Aversa: "Peccato per il risultato, ma buona prova"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha così parlato del match, come sottolinea ParmaLive.com: "Ci tenevamo a fare bene in casa, abbiamo giocato un ottimo calcio per un'ora, ma poi abbiamo pagato cinque minuti di disattenzione. Siamo scontenti per il risultato, ma sono soddisfatto dell'interpretazione della gara. I ragazzi hanno fatto il possibile. Inglese? E' un giocatore forte, il nostro gioco esalta le sue caratteristiche che danno agli esterni la possibilità di mettersi in evidenza. Ho visto grande voglia di portare a casa il risultato".