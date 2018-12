Parma, D'Aversa potrebbe saltare il Bologna a causa della febbre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, rischia di dover restare a casa e di non poter andare in panchina in vista della partita contro il Bologna. L'allenatore dei Ducali ieri aveva la febbre a 40 e non è ancora certa la presenza al Tardini per il derby emiliano con i rossoblu di Pippo Inzaghi. Solo all'ultimo scopriremo se riuscirà a esserci regolarmente. Il fischio d'inizio è previsto per le 18. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.