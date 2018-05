Parma, D'Aversa: "Voglio una prestazione d'orgoglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, parla a Sky Sport, prima della gara contro il Bari: "Voglio una prestazione d'orgoglio. Abbiamo fatto qualcosa di importante in questo campionato. Nulla è ancora precluso. Finché la matematica non ci condanna, ci proveremo. Situazione ambientale? Il pubblico c'è stato sempre vicino. C'è rammarico per quanto accaduto domenica scorsa. Si vinceva fino a 5' dalla fine. Abbiamo recuperato tanti punti nel girone di ritorno, abbiamo fatto una grande seconda parte di stagione. Da Cruz? Non ha avuto un comportamento consono in allenamento, era già la seconda volta. Dunque se non è sereno meglio evitare che scenda in campo".