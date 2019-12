Parma, differenziato per Kucka. Terapie per Cornelius e Karamoh

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta mattutina per il Parma a Collecchio in vista del match interno contro il Brescia che chiuderà gli impegni ufficiali del 2019. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza funzionale e cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Lavoro differenziato e terapie per Juraj Kucka. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie per Andreas Cornelius e Yann Karamoh.