Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Infermeria quasi del tutto svuotata per il Parma a un passo dal Natale. Quasi, appunto, perché il difensore Francisco Sierralta continua il proprio ciclo di terapie per recuperare dall'infortunio. Buone nuove, invece, per Federico Dimarco e Pierluigi Frattali che hanno svolto una parte del lavoro con i compagni e si avvicinano sempre più al rientro in campo.