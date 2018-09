Parma, Dimarco: "Gol alla Roberto Carlos? Paragoni esagerati"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Alla fine di Inter-Parma, il match winner della sfida, Federico Dimarco, ha parlato così a caldo ai microfoni di Sky: "Sono tornato solo in settimana per i miei impegni in Under 21, ma l'abbiamo preparata alla grande, ce la siamo meritata perché abbiamo lottato fino alla fine, come un grande gruppo".

Un gol alla Roberto Carlos:

"Sono contento per il gol, ma non esageriamo con i paragoni. Il gol lo dedico a mia figlia".

Commentaci un po' questo gol:

"Ho fatto un bell'anticipo su Politano, mi son detto di calciare, l'ho presa bene e ho fatto un gran gol. Dispiace aver fatto gol all'Inter perché sono interista, ma per noi è un gol molto importante".

Il tuo sogno è tornare all'Inter?

"Non so se è questo il destino, ma ora penso al Parma. In futuro si vedrà, io lavoro sempre per rimanere concentrato e fare una grande stagione. Adesso ci godiamo questa vittoria, poi penseremo alla prossima partita".