© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Federico Dimarco ha lavorato con i compagni. Pierluigi Frattali ha svolto una parte del lavoro con il gruppo. Allenamento personalizzato per Antonino Barillà a causa di un affaticamento muscolare. Terapie, infine, per Francisco Sierralta. Domani, martedì 25 dicembre, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse che avrà inizio alle ore 10.30. Lo riporta il sito ufficiale dei ducali.