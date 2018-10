Parma, Dimarco operato in Finlandia: intervento riuscito

"Hai tra i 6 e i 16 anni e vuoi divenrare un giocatore dell'Ajax? Unisciti ai clinic del'Abcoude e diventa il nuovo Matthijs de Ligt". La società olandese, dilettantistica, cresce giovani prospetti da anni: nel verde della zona della Vinkeveense Plassen, non distante da Utrecht, è...

L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

Le pagelle di Verratti: la sua miglior partita in azzurro

Roma, summit americano con Pallotta per il budget mercato

Le pagelle di Barella: prestazione da veterano. Non spreca niente

Inter, la Dinamo Zagabria chiede 5 milioni per Sunjic

Juventus, Godin non passa di moda: l'uruguaiano per l'estate

Juventus, Paratici studia Balerdi: il difensore del Boca per il futuro

Piatek al centro del mercato: Monchi e De Laurentiis in prima fila

Fiorentina, il Napoli non si arrende: Chiesa è il sogno di De Laurentiis

Da Malcom a Pastore: i grandi colpi dell'estate che per ora non incidono

L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

Dolberg e Lobotka: il Napoli cerca il colpo all'estero per il 2019

Napoli, riecco Arias: a gennaio altro tentativo per il terzino colombiano

Nava: "Milan con le due punte? Non adesso"

La società Parma Calcio 1913 comunica che si è svolta questa mattina, a Turku (Finlandia) l’operazione di reinserzione del tendine dell’adduttore lungo a cui è stato sottoposto il giocatore Federico Dimarco . L’intervento, eseguito dal professor Sakari Orava accompagnato dall’Assistente Medico Sociale crociato dott. Daniele Casalini, è riuscito. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero per un ritorno alla pratica agonistica del giocatore.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy