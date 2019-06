Parma, Frattali: "Esordire in A a 33 anni mi rende orgoglioso del mio percorso"

Fonte: parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

Un emozionato Pierluigi Frattali ha voluto dedicare sui social, delle bellissime parole ai suoi familiari, ai tifosi, e al Parma, riguardo il suo esordio in serie A contro la Roma, nel giorno dell'addio ai giallorossi di De Rossi. Queste le sue parole: "Ho aspettato un po' di giorni per realizzare quanto è successo. Esordire in serie A a 33 anni mi rende orgoglioso del mio percorso e fiero di avere al mio fianco una famiglia che ha sempre creduto in me, e di una società che mi ha mostrato sempre grande fiducia. Questo però non è un punto di arrivo, ma di partenza. Perché sento di poter dare ancora tanto a questo sport, e spero che possa darmi ancora tante soddisfazioni".