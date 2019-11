© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Parma Riccardo Gagliolo ha esordito nel 3-0 della sua Nazionale, la Svezia, rifilato alle Isole Faroer. Il difensore ha voluto commentare questo momento attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, rigorosamente in svedese: "ag är mycket glad över min debut,de är en stor ära för mig att representera Se tack till alla som har hjälpt mig och stått vid min sida. (Sono molto contento del mio debutto, è stato un grande onore per me rappresentare la Svezia. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e sono stati al mio fianco)".