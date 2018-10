Parma, Gagliolo torna in gruppo. Differenziato per otto compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'odierno bollettino medico che giunge da Collecchio, arriva una notizia positiva riguardante da Riccardo Gagliolo. Il difensore, che già ieri ha svolto una parte del lavoro con il resto del gruppo, è infatti tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Matteo Scozzarella invece, come ieri, ha effettuato solo una parte del lavoro con il gruppo. Per il resto non cambia nulla: allenamento differenziato e terapie per Gervinho, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Federico Dimarco e Francisco Sierralta, infine, sono stati sottoposti a terapie.