Parma-Genoa, le formazioni ufficiali: Prandelli sceglie Jandrei

Moduli speculari per D'Aversa e Prandelli in Parma-Genoa, primo anticipo delle 18 di questo sabato. Una sorpresa per i rossoblù, con l'esordio da titolare per Jandrei, portiere arrivato a gennaio dalla Chapecoense.

Parma (4-3-3) Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Siligardi, Inglese, Gervinho.

Genoa (4-3-3) Jandrei; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa; Lazovic, Sanabria, Kouamé