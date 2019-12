© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' un Alberto Grassi euforico quello che dopo il match pareggiato in extremis grazie ad una sua rete affida le sue emozioni ad un post su Instagram. Queste le sue parole: "581 giorni dopo! E il primo con questa maglia non me lo scorderò di sicuro!". La sua prima rete in crociata è arrivata in un momento particolare, in piena emergenza numerica per il Parma.