Parma, i convocati di D'Aversa per la SPAL: esordio per Gervinho

Un tiro e un gol. Gennaro Gattuso preferisce Borini e Bonaventura, pescando il Jack dal proprio mazzo. Sponda volante dell'ex Sunderland che avvia la bicicletta, stupenda, di Bonaventura che non lascia scampo a Ospina, al quindicesimo. Per il resto il Milan spesso impegnato nel fraseggio...

Inter-Brozovic, al via le trattative per l'adeguamento del contratto

SPAL, Semplici: "Parma, qualità in attacco ma non cambieremo modulo"

Napoli-Milan, formazioni: esordio per Ospina, Gattuso lancia Borini

Mihajlovic, caso-Sporting al Tas di Losanna: "Mai accaduto in 30 anni"

Parma, D'Aversa: "Biabiany out con la Spal per problema fisico"

Milan, Biglia: "Speriamo Higuain possa fare bene come ha fatto qui"

Bosco: "Juve, gioco rivedibile. Dybala no in panchina"

Wanda Nara: "Icardi ha pianto per l'Inter. In tv pronta a criticarlo"

Juve, il tweet di Allegri: "Bravi per tanti aspetti, ma occhio alla frenesia"

Ponciroli: "Napoli, troppi problemi in difesa. Biglia male"

Juventus, Allegri: "Entusiasmo per la prima di CR7 allo Stadium"

Mister #DAversa ha convocato 2⃣0⃣ crociati per #SpalParma 📝➡ https://t.co/RnIiRf3HT6 pic.twitter.com/c3daLVEIHo

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la SPAL, sul neutro del "Dall'Ara".

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

