Parma, i convocati per il Frosinone: tornano Da Cruz, Grassi e Inglese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 23 i convocati di Roberto D'Aversa per la sfida al Frosinone di domani: grande abbondanza in attacco, dove il mister ritrova Inglese, seppur a mezzo servizio, ma anche Alessio Da Cruz, tornato a disposizione dopo due gare in tribuna. Per il Parma i problemi sono soprattutto a centrocampo, dove torna sì Grassi, ma manca Barillà, squalificato per somma di ammonizioni dal Giudice Sportivo. Sempre le solite defezioni in difesa, coi crociati costretti a fare di necessità virtù grazie ai soliti sei nomi. Di seguito le scelte del tecnico ducale per la sfida ai ciociari:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Deiola, Grassi, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.