Parma, i convocati per l'Udinese: prima per Kucka. Rientra Inglese

Sono 25 i convocati di Roberto D'Aversa per la sfida del suo Parma contro l'Udinese. Prima chiamata per il neo acquisto Kucka e prima stagionale per Baraye. Ciciretti, come annunciato da D'Aversa, ha chiesto di essere risparmiato per le vicende di mercato, mentre rientra in gruppo Inglese. Questo l'elenco completo:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi, Sierralta;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Dezi, Kucka, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Baraye, Biabiany, Ceravolo, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.