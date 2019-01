Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Federico Gaetano

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, l'allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro la SPAL, in programma domani alle 15.00 allo Stadio Ennio Tardini e valida per la ventunesima giornata del campionato Serie A Tim 2018-2019, i seguenti 24 calciatori:

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kucka, Munari, Scozzarella.

Attaccanti: Baraye, Biabiany, Ceravolo, Davordzie, Gervinho, Inglese, Siligardi, Sprocati.