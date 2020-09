Parma, i numeri della stagione 2020/21: la 9 resta libera, Karamoh si prende la 10

Sono stati annunciati in questi minuti i numeri di maglia ufficiali per la stagione che inizierà domenica, e rispetto all'anno scorso sono tantissime le novità. Come già anticipato dalle amichevoli estive, Roberto Inglese torna al vecchio 45, lasciando libera la 9. Pezzella prende il 3 lasciato da Dermaku, che opta per il 21, lasciato libero da Scozzarella che prende il 5. Pezzella abbandona il 97, ceduto a Da Cruz, il giovane Balogh veste il 4, Gagliolo prende la 7 lascata libera da Karamoh, che a sorpresa sostituisce Hernani, vestendo la 10. Il brasiliano sceglie il 23, Kurtic passa dal 19 al 14, per Dezi c'è la 17. Gazzola prende il 20, Adorante passa dall'88 al 99, Ricci prende il 31, Simonetti il 32. Per il resto, confermati gli altri numeri dei crociati.

1 Sepe

2 Iacoponi

3 Pezzella

4 Balogh

5 Scozzarella

7 Gagliolo

8 Grassi

10 Karamoh

11 Cornelius

14 Kurtic

15 Brugman

16 Laurini

17 Dezi

20 Gazzola

21 Dermaku

22 Bruno Alves

23 Hernani

26 Siligardi

27 Gervinho

31 Ricci

32 Simonetti

33 Kucka

34 Colombi

36 Darmian

44 Kasa

45 Inglese

46 Alastra

93 Sprocati

97 Da Cruz

99 Adorante