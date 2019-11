Parma, i soliti noti affollano l'infermeria: terapie per Grassi e Inglese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda l'infermeria del Parma. Come riporta il report odierno post allenamento, pubblicato dalla società sul proprio sito ufficiale, Bruno Alves e Vincent Laurini hanno continuato ad allenarsi in maniera differenziato; mentre Roberto Inglese e Alberto Grassi si sono sottoposti a terapie (ParmaLive.com).