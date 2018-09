Parma, Iacoponi out contro il Livorno per attacco febbrile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un attacco febbrile ha messo ko Simone Iacoponi, escluso dalla formazione titolare e dalla panchina nella sfida tra Parma e Livorno di oggi e di quella tra crociati e Colorno di ieri. Il difensore crociato - informa ParmaLive.com - quindi non è stato rischiato per due amichevoli e sarà, a meno di sorprese, regolarmente in campo per la ripresa del campionato di sabato prossimo, quando i ducali affronteranno l'Inter a San Siro. Da segnalare la prima presenza in maglia gialloblù per Alessandro Bastoni, che ha rinunciato all'Under 21 per essere a disposizione di D'Aversa.