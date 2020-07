Parma in crisi, l'ex Pisanu: "Tanti motivi dietro, dopo il lockdown ha perso tanti punti"

Il periodo di crisi che sta vivendo il Parma apre molti scenari e molti interrogativi difficili da sciogliere. La redazione di ParmaLive.com ha provato a chiedere spiegazioni ad Andrea Pisanu, un ex crociato che ha vissuto momenti ugualmente difficili nel suo periodo emiliano: "Bisogna dire che questo lockdown è stato un qualcosa di anomalo, perché per forza di cose ci si è dovuti fermare, anche con gli allenamenti, per un lungo periodo e poi tutto in fretta e furia si è dovuto rifare una mini preparazione. Chi l’ha fatta, chi meno, chi ha preferito fare carichi più leggeri, tutto per affrontare questo mini campionato. Il Parma prima del lockdown stava facendo bene, se la giocava e si sperava potesse fare qualcosa in più. Dopo il lockdown ha perso tanti punti, nelle ultime nove gare ha fatto cinque punti, non è semplice capire cosa sia successo. Noi lo vediamo da fuori, magari c’è stata un po’ di rilassatezza dopo la vittoria di Genova, però fatto sta che ci si aspettava qualcosa in più. Non si può imputare qualcosa solo ad un motivo, secondo me sono molteplici e credo che il più grande sia la lunghezza del lockdown e l’essere ripartiti in fretta e furia con tante partite ravvicinate. Magari alcune squadre hanno fatto lavori diversi per essere più brillanti. Ieri il Parma nel primo tempo ha dominato con bellissime trame di gioco, nel secondo è andato in affanno, magari anche per il caldo e per la Samp che ha alzato il baricentro, e il risultato è stato quello che è stato. Non è normale che poi si debba giudicare una stagione solo per il finale di campionato, ma il Parma ha fatto decisamente un campionato egregio. Ora bisognerà fare qualche punto in più, posizionarsi bene e poi la società farà le sue valutazioni con calma”.