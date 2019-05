© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La seduta di oggi in casa Parma è stata decisamente movimentata dal punto di vista dell'infermeria: Jonathan Biabiany, Marcello Gazzola, Alberto Grassi, Roberto Inglese e Luca Rigoni hanno lavorato tutti con il gruppo. Abdou Diakhate, Juraj Kucka e Francisco Sierralta in questo momento sono a rischio per la sfida alla Fiorentina. i tre anche oggi hanno svolto un allenamento personalizzato. Ancora fuori Nico Schiappacasse, ormai focalizzato solo sul Mondiale Under 20 con l'Uruguay.