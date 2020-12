Parma-Juve, la moviola della Gazzetta dello Sport: giusto non concedere il rigore su McKennie

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la direzione di gara del signor Calvarese in Parma-Juventus. Poche situazioni nella lente di ingrandimento del quotidiano: giusto sorvolare quando Osorio tocca leggermente la schiena McKennie che cade in area così come è giusto estrarre il cartellino giallo per l'intervento duro di Danilo su Cornelius. Nella ripresa De Ligt ribatte in rete una conclusione di McKennie ma il pallone, calciato dalla bandierina da Bentancur, aveva varcato la linea di fondo. Giusto annullare.