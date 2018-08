Parma-Juve, Tardini quasi esaurito

Sale la febbre per la sfida del primo settembre

(ANSA) - PARMA, 23 AGO - Sale la febbre per la sfida tra Parma e Juventus in programma allo stadio Tardini il prossimo 1 settembre. Questa mattina è iniziata la prevendita dei biglietti e il circuito telematico ha esaurito i tagliandi riservati al settore ospiti in pochissimi minuti. Restano a disposizione ora solo 2.000 tagliandi del settore curva sud, al costo di 40 euro, che saranno in vendita a partire da domani mattina alle 10. Scontato che anche questi biglietti verranno acquistati nell'arco di pochi minuti con lo stadio parmigiano che quindi già domani registrare il tutto esaurito per l'arrivo di CR7.