Parma-Juventus, anche il Primo Ministro portoghese al Tardini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto afferma il sito della Gazzetta dello Sport, allo stadio Tardini questo pomeriggio sarà presente anche il Primo Ministro portoghese Antonio Costa per sostenere da vicino il connazionale Cristiano Ronaldo. Il segretario del Partito Socialista, arrivato ieri in gran segreto per motivi di sicurezza, si recherà allo stadio in compagnia del segretario del Partito Democratico, non che suo amico personale, Maurizio Martina.