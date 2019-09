© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di prevenzione e attivazione seguiti da tecnica applicata ed un’esercitazione tattica. L’allenamento è proseguito con lavori sul possesso palla ed è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo ed un lavoro aerobico per chi non è sceso in campo contro il Sassuolo.

Yann Karamoh è rimasto a riposo in seguito all’estrazione dentale a cui è stato sottoposto ieri. Alberto Grassi ha svolto un programma di lavoro differenziato.