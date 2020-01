Parma, Karamoh su Instagram: "Ancora quattro settimane..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La buona notizia è il suo ritorno in campo per allenarsi, la "brutta" è che ci vorrà ancora un po' di tempo per rivedere in una partita ufficiale Yann Karamoh. Il francese sta smaltendo il brutto infortunio rimediato nel pareggio esterno contro la Fiorentina e stando alle ultime dichiarazioni, il recupero sta procedendo bene. Come testimoniato da una storia di Instagram pubblicata dallo stesso calciatore sul suo account ufficiale, ci vorranno ancora quattro settimane per ristabilire la forma perfetta. Ancora circa un mesetto quindi per D'Aversa che, salvo altri stop, avrà la rosa al completo per davvero verso metà febbraio.