Parma, Krause: "Eccitato per il nostro presente e futuro! 3 dei 10 più giovani in A sono nostri"

vedi letture

Torna a twittare Kyle Krause, che riprende una statistica di Transfermarkt e dichiara: "Sono eccitato per il nostro presente e per il nostro futuro! 3 dei 10 giocatori più giovani utilizzati in Serie A quest'anno sono nostri". Si tratta di Botond Balogh, quarto in questa speciale classifica, Simon Sohm, settimo, e Andrea Adorante, decimo. Tanta gioventù e di qualità per il Parma, in attesa di vedere all'opera Valentin Mihaila, un altro classe 2000.