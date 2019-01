Parma, Kucka e Scozzarella hanno lavorato con il gruppo

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Juraj Kucka e Matteo Scozzarella hanno lavorato con il gruppo. Lavoro personalizzato e terapie per Luca Rigoni. Domani, venerdì 18 gennaio, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse.